ليفربول في ورطة عجيبة قبل نهائي أبطال أوروبا

2019/05/24 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجد ليفربول نفسه في ورطة حقيقية قبل أيام قليلة على النهائي المنتظر في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام هوتسبير الإنجليزي، وفق ما ذكر موقع "مترو".

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