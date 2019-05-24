2019/05/24 | 09:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أبلغ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بعدم قبوله استمرار المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث في مهامه.وقال هادي في رسالة وجهها لغوتيريش: “لا يمكنني القبول باستمرار مبعوثكم الخاص مارتن غريفيث إلا بتوفير الضمانات الكافية من قبلكم شخصيا بما يضمن مراجعة التجاوزات وتجنب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هادي يبلغ غوتيريش بعدم قبوله استمرار غريفيث في مهامه وكالة خطوة برس.

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