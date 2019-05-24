الفتلاوي: المشخاب تستعد لزراعة 211 الف دونم من محصول الشلب

2019/05/24 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..تستعد محافظة النجف الاشرف، لزراعة محصول الشلب بواقع 211 الف دونم في قضاء المشخاب الذي يشتهر بزراعة رز العنبر، وفق خطة زراعية معدة سلفاً لهذا المنتج خاصة بعد تحقيق ارقاما مميزة بانتاج الحنطة والشعير في عموم المحافظة.وقال النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “محافظة النجف […]

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