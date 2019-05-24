2019/05/24 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة أعلنت وزارة الخارجية التركية، منح الجنسية لـ20 ألف شخص من مسلمي آخاسكا، فيما أكدت أنه سيتم قريبا منح الجنسية لـ20 ألفا آخرين.وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو إن “عدد أتراك الآخاسكا في تركيا يبلغ نحو 40 ألف نسمة”، مشيرا الى أن “تركيا منحت الجنسية حتى الآن لنصف هؤلاء الموجودين على أراضيها”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منح الجنسية لـ20 ألفاً من مسلمي آخاسكا في تركيا وكالة خطوة برس.

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