"الذباح" يقود القوة الجوية لفوز كبير على الشرطة في ديربي بغداد

2019/05/24 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاد حمادي أحمد، فريقه القوة الجوية لفوز كبير على الشرطة 3-2 بتسجيله ثلاثية "هاتريك"، في ديربي بغداد الذي احتضنه ملعب الشعب الدولي بقمة لقاءات الأسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.​

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