الخزعلي: وثائق تدين رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي وتورطه بعمليات فساد

2019/05/24 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية سعد الخزعلي، عن تقديم طلب إلى رئاسة اللجنة لتشكيل لجنة تحقيقية .​

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