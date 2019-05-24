الداخلية: ضبط صهريج نفط داخله طائرة مسيرة في البصرة

2019/05/24 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، عن ضبط صهريجاً للنفط في محافظة البصرة.​

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