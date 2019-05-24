سرايا السلام ترد على تقرير ألماني: هذا عملنا فقط!

2019/05/24 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت المعاونية الجهادية لسرايا السلام، أن عمل السرايا يتركز في العراق فقط، مشيرة إلى أن الهدف وراء تشكيلها من أجل رفعة العراق وحماية مقدساته.

بعد أن تمكنت القوات الخاصة الألمانية من تفكيك ميليشيا عراقية تدعي الانتماء إلى سرايا السلام..



الأخيرة: عملنا يتركز على العراق فقط

قالت المعاونية في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "عمل المقاومة الإسلامية سرايا السلام يتركز في العراق فقط وبالمناطق المعلنة والمعروفة لدى القاصي والداني".

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ماذا تعرف عن "السلام 313" وما علاقتها بالصدر؟

أضافت أن "تأسيس سرايا السلام جاء من أجل رفعة عراقنا الحبيب وحماية مقدساته من دنس شذاذ الآفاق".

كانت قوات الأمن الخاصة الألمانية نفذت حملة واسعة في 23 آيار/مايو استهدفت ميليشيا عناصرها من أصول عراقية، بمداهمة 49 منزلًا في 11 مدينة مختلفة، غربي ألمانيا، تمكنت خلالها من اعتقال أفرادها ومصادرة أسلحة ووثائق.

ونقل التقرير الذي أعدته محطة DW وتابعه "ألترا عراق"، عن شخص قالت إنه "هدد من قبل الجماعة التي عرفت بأنها فريق للدراجات النارية أنه عراقي، وهدد من "السلام 313"، لأنه يعيش بأسلوب معيشة الغرب، ولأنه يعبر عن رأيه بكل حرية، وبإمكانه أيضًا أن يوثق كل شيء، فجهازه المحمول معبأ برسائل التهديد بالقتل، ممن يطلقون على أنفسهم اسم "السلام".

تطلق المجموعة على نفسها "السلام 313"، مشتقة الاسم من سرايا السلام التابعة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والرقم من العدد الذي تقول الروايات الدينية الشيعية إنه عدد أنصار "الإمام المهدي المنتظر، محمد بن الحسن"، الإمام الثاني عشر "الغائب"، من مجموعة أشخاص عرفوا كهواة ركوب دراجات نارية "البايكرز".

تطور بعد ذلك نشاط المجموعة واهتماماتها، إلى إظهار العنف وبشكل علني فضلًا عن الإدعاء علنًا الانتماء لفصيل مسلح في العراق (سرايا السلام)، وهو خط أحمر وفق القانون الألماني، حيث يحرم القانون الألماني على مواطنيه وعلى المقيمين على أراضيه الانتماء الى أية مجموعة مسلحة خارج ألمانيا ويمنع تكوين أية مجموعة مسلحة داخل ألمانيا.

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آلة الخوف تعمل بأقصى طاقتها!

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