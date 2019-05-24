حجم النقاء

2019/05/24 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموت ليس عذرًاكي تبقى أحلامك

رهينة الوسائد

الموت..



نحن أبناؤه المختطفون

يعشقنا ..



يبحث عنا

يسألنا العودة إلى ينابيعه الباردة

وإلى نقائه الأثيري

كنتَ تشيّدُ سحبًا

ونارًا أبدية الاتقاد

فسقطت كلماتك في الصمت

تلك البائسةُ القاتمةُ الثقيلة

التي نحملُها على كواهلنا

قد رميت بها إلى البحر

وازحت ثوب العمر الوجيع

أحييك..



أخي

وأنت تركلها مثل

كرة النار بكلتا قدميك

فتعود حرًا ساطعًا نقيًا..

تتنفس الهواء الأبيض

ويبقى بين شفتيك صمت مدفون

أطهر من لمى العنقاء

من يدك نتلقى هبة الوطن البكر

ومن مثواك ينهض لون الشعاع

قد رسمتَ خرائط روحك بدقة

فلن يتيه عنها الضوء الفاصل بين النور والذهب

ارحل حبيبي بسكينة

واطمئن

قد كنت ..



خبزًا وجذرًا ونجمًا

واليد القاسية التي ضغطت على حنجرتك

لن تقدر على أن تعبث بملامحك

ستبقى عمودًا شاهقًا بحجم النقاء

وجسدك متأرجحًا في أفق..

تتناسل فيه أحلامك

نارًا بارتفاع السماء

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