الرافدين يدعو دوائر الدولة مجددا إلى توطين رواتب موظفيها

2019/05/24 | 10:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مصرف الرافدين اليوم الجمعة، استمراره في توطين رواتب موظفي دوائر الدولة ومنحهم البطاقة الالكترونية (الماستر كارد).

وقال المصرف في بيان وردت الى "العهد نيوز" نسخة منه: "ندعو

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