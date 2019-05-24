بالصور.. تفجر مخلفات لداعش وتأمين طريق طريبيل

2019/05/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تواصل قيادة عمليات الانبار، عملياتها الاستباقية في البحث والتفتيش عن مخلفات عصابات داعش الارهابية وملاحقة الخلايا النائمة، واعادة العوائل النازحة الى مناطق سكناهم.

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