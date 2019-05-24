2019/05/24 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الجمعة، استقراراً بسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي.

وبلغ سعر السوق في بورصة الكفاح ببغداد 1199.5 ديناراً للدولار الواحد، أي 119 ألفاً و950 ألف دينار للمائة دولار وهو ذات السعر للأسبوع السادس على التوالي.أما أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصيرفة، فكانت:سعر البيع للدولار الواحد 1205 دنانير، أي 120 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1195 ديناراً، أي 119 ألفاً و500 دينار للمائة دولار.أسعار العملات والذهب والنفط حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 112.10دولارالباوند السعر العالمي: 100 باون = 126.86 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 610.50 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً 1285.33 دولار.سعر برميل نفط خــــــام برنــت = 68.48 دولار.سعر برميل نفط الخام الامريكــي = 58.50 دولار.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للأسبوع السادس.. الدولار يستقر في بورصة الكفاح) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للأسبوع السادس.. الدولار يستقر في بورصة الكفاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).