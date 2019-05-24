10 أطعمة تساعد في ترميم وتعويض نقص فيتامين

2019/05/24 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلعب الفيتامين "ب" بمختلف أشكاله، دورا مهما في الحفاظ على صحة الجسم، فضلا عن دعمه للنظام العصبي والجلد والأيض ومستويات الطاقة أيضا.

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