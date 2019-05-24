ظريف: جيراننا مطالبون بمواجهة الحظر الاميركي على إيران

2019/05/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الحظر الاميركي بأنه يستهدف النظام العالمي، فيما أكد أن جيراننا مطالبون بمواجهة الحظر الاميركي على إيران.وقال ظريف في تصريح للصحفيين في مستهل وصوله الى مطار اسلام اباد، إنه “من الواضح جدا ان الحظر الاميركي يستهدف في الواقع النظام الدولي واذا لم يجري التصدي له

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