أسعار النفط تنخفض بأكثر من 5% بسبب التوترات التجارية بين واشنطن وبكين

2019/05/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هبطت أسعار النفط، بأكثر من 5 في المئة، بعدما أثرت التوترات التجارية بين واشنطن وبكين على آفاق الطلب، فيما يتجه الخامان القياسيان إلى تسجيل أكبر خسائر ليوم واحد في ستة أشهر.

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