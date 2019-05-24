2019/05/24 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش مجلس التنسيق العراقي – السعودي، في جلسته الثامنة التي عقدت برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ثامر الغضبان الخطوات المقبلة لعمل المجلس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس التنسيق العراقي – السعودي يعقد جلسته الثامنة) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس التنسيق العراقي – السعودي يعقد جلسته الثامنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).