علاوي يؤكد المضي في مشروع فصل وزارة الصحة عن البيئة

2019/05/24 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص ..اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية، عبد عون علاوي، الجمعة، ان موضوع فصل وزارة الصحة عن البيئة حصل على تأييد معظم النواب، لافتاً الى ان الامور لاتحتاج لغير الوقت فقط من اجل فصل الوزارتين واعادتهما الى ماكانتا عليه سابقاً.وقال علاوي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “مشروع فصل وزارة الصحة عن البيئة […]

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