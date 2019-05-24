"رئاسة كوردستان" تدخل مرحلة الحسم.. والأنظار تتجه الى البرلمان

2019/05/24 | 10:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال نائب في برلمان اقليم كوردستان، إن النواب سيعقدون جلسة لانتخاب رئيس جديد للإقليم الاسبوع المقبل.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكورستاني زانا خالد لكوردستان 24 إن البرلمان الاقليمي سيعقد جلسة انتخاب الرئيس "الاسبوع المقبل".

وانتخاب رئيس الاقليم خطوة رئيسية لتشكيل الحكومة بعد مرور نحو ثمانية اشهر من الانتخابات التشريعية التي فاز فيها الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالمرتبة الاولى.



وترشح خمسة مرشحين للمنصب بمن فيهم نيجيرفان بارزاني وهو الأوفر حظاً.

ووافق برلمان الاقليم قبل نحو اسبوعين وبأغلبية الأصوات على مشروع قانون يهدف الى اعادة تفعيل منصب رئيس اقليم كوردستان.

وكان انتخاب رئيس الاقليم يجري في السابق عن طريق الاقتراع المباشر، إلا أن البرلمان يسعى هذه المرة لانتخاب الرئيس من قبل النواب.

ويتعين أن يحصل الرئيس على 50 صوتاً + 1 من اعضاء البرلمان للظفر بالمنصب.



وتستمر هذه العملية إلى أن يتمكن البرلمان من التصديق على دستور اقليمي.

وعُلق منصب رئاسة إقليم كوردستان منذ تشرين الثاني نوفمبر 2017 عندما أعلن الرئيس آنذاك مسعود بارزاني عدم نيته للترشح مجدداً.

ومنذ ذلك الحين، تم تفويض صلاحيات رئاسة إقليم كوردستان إلى رئيس الوزراء ورئيس البرلمان والسلطة القضائية في الاقليم.

وترشح مسرور بارزاني لرئاسة الحكومة.



وفي حال انتخاب الرئيس ستتم دعوة مرشح الحكومة لتشكيل الحكومة لإقرارها في البرلمان.

ويقول مسؤولون إن نيجيرفان بارزاني قد يحصل على 90 صوتاً بعد اتفاقات وقعها حزبه مع الاتحاد الوطني الكوردستاني والتغيير بالإضافة إلى أحزاب صغيرة.

وأُجريت الانتخابات الاقليمية في أيلول سبتمبر 2018 وحصد فيها الحزب الديمقراطي 45 مقعداً من بين 111 مقعداً في البرلمان.

وجاء الاتحاد الوطني في المرتبة الثانية بحصوله على 21 مقعداً، بينما حلت حركة التغيير (كوران) بالمرتبة الثالثة بواقع 12 مقعداً.





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