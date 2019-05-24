2019/05/24 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كأس ألمانيا: حلم الثنائية يداعب بايرن أمام لايبزغ في النهائي

الجمعة

24

ايار

2019 :

10:39 am

16

لم يخمد تتويج بايرن ميونخ بلقب الدوري الألماني للموسم السابع على

التوالي التكهنات، بشأن مصير مدرب الفريق الكرواتي نيكو كوفاتش، غير

أن حصول النادي البافاري على الثنائية المحلية في برلين، غداً السبت،

ربما يؤمن مستقبله مع الفريق.يلتقي بايرن مع لايبزغ في المباراة النهائية للمسابقة، فيما يناضل

كوفاتش على ما يبدو لنيل القبول لدى جماهير الفريق.وفي موسمه الأول مع بايرن، لم ينجح كوفاتش في إقناع الجميع بالنادي

بأنه الرجل الأفضل لهذا المنصب، وفقاً لوسائل الإعلام الألمانية.وكان خروج بايرن الموجع من دور 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد

ليفربول الإنجليزي، نقطة مؤلمة بالنسبة لمحبي الفريق، ولم يعد المجد

المحلي كافياً لهم.ويذهب كوفاتش إلى الملعب الأولمبي سعياً لتحقيق هدفين، ويتمثل الهدف

الأول في الحصول على الثنائية المحلية الدوري والكأس للمرة 12 في

تاريخ بايرن، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة

الدوري.أما الهدف الثاني، فهو الفوز ببطولة الكأس للمرة الثانية على التوالي

في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له قيادة فريقه السابق آينتراخت

فرانكفورت للفوز بالبطولة في الموسم الماضي، عقب فوزه على بايرن 3-1

في المباراة النهائية.ويعد هذا هو النهائي الثالث على التوالي في البطولة الذي يخوضه كوفاتش

(47 عاماً)، والذي خسر أمام دورتموند حينما كان مدرباً لفرانكفورت في

نهائي نسخة المسابقة 2017.وربما يصبح كوفاتش أول لاعب في كرة القدم الألمانية يفوز بالدوري

والكأس كلاعب ومدرب، بعدما فاز بهما مع بايرن حينما كان لاعبا في

صفوفه عام 2003.ولن يكون من المنطقي أن يكون هناك نوعاً من التقليل من شأن فريق

لايبزغ لدى كوفاتش، لاسيما وأنه حصل على المركز الثالث في ترتيب

الدوري الألماني هذا الموسم، ليحجز مقعداً في بطولة دوري أبطال أوروبا

خلال الموسم المقبل.ويرى الكثير من المتابعين أن لايبزغ ربما سيكون منافساً حقيقياً

لبايرن في المواسم المقبلة.

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كأس ألمانيا: حلم الثنائية يداعب بايرن أمام لايبزغ في النهائي) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كأس ألمانيا: حلم الثنائية يداعب بايرن أمام لايبزغ في النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).