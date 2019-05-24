2019/05/24 | 10:50

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بالصور..



مدير زراعة نينوى يطلع على احد الحرائق في قضاء الحضر

الجمعة

24

ايار

2019 :

10:35 am

22

اطلع دريد حكمت طوبيا مدير زراعة نينوى على احد الحرائق التي نشبت

اليوم الخميس الموافق ٢٣/٥/٢٠١٩ نتيجة اهمال احدى الشركات التي تصلح

انبوب النفط القريب من حقول المزارعين حسب راي مختار قرية كهريز في

قضاء الحضر.مدير الزراعة بين انه واثناء تواجدنا في حقول الفلاحين والمزارعين في

منطقة حمام العليل تلقينا اتصال بوجود حريق في قرية كهريز في قضاء

الحضر وفور تلقينا الاتصال توجهنا الى منطقة الحريق والحمد قد تمت

السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني والجيش العراقي الفرقة ١٦ لواء

٧٦ الفوج ٢ واهالي المنطقة.مدير الزراعة اشار خلال حديثه الى شكره وامتنانه الى كل المشاركين في

اطفاء الحرائق والسيطرة عليها وبكل الجهات العسكرية والداخلية والدفاع

المدني والاهالي متمنيا ان يمر هذا الموسم بخير وسلام.وقد وجه مدير الزراعة بضرورة تعاون الجميع من اجل انجاح حملة الحصاد

والتسويق.

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