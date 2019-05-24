بالوثيقة.. توجيه من مجلس الوزراء إلى الوزارات والمحاكم بإنهاء العمل بالوكالة

2019/05/24 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الامين العام لمجلس الزوراء حميد الغزي، إلى أنهاء ملف إدارة المناصب بالوكالة من خلال تزويد الأمانة بالأسماء المناسبة لإشغال المناصب العليا في تشكيلات مختلفة

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