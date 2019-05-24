ليستر سيتي الإنجليزي يقترب من خطف روبين

2019/05/24 | 10:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقترب نادي ليستر سيتي الإنجليزي من إبرام صفقة نارية، بالتعاقد مع الهولندي آريين روبين، نجم بايرن ميونيخ الألماني، في صفقة انتقال حر.

اللاعب الهولندي المخضرم، صاحب

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