2019/05/24 | 10:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /الشرطة تتصدر ترتيب دوري الكرة الممتاز رغم خسارتها امام الصقور

24/05/2019 10:36:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

واصل فريق كرة نادي الشرطة الرياضي تصدره لترتيب دوري الكرة الممتاز بالرغم من خسارته امام فريق القوة الجوية بثلاثة اهداف مقابل هدفين أمس الخميس وهي الخسارة الاولى للفريق في هذا الموسم طوال ٢٨ مباراة.

وسجل حمادي احمد هدفين في اول عشرين دقيقة من عمر المباراة قبل ان يرد هداف الدوري علاء عبدالزهرة بهدفين ليخطف حمادي احمد هدف الجوية الثالث قبل عشرة دقائق من عمر اللقاء.

وأعلن مدرب فريق الشرطة نيبوتشا يوفوفيتش عن تحمله لنتيجة المباراة مقدماً اعتذاره لجماهير الشرطة التي كانت تمني النفس بتحقيق نتيجة إيجابية والحفاظ على سجل الفريق خالي من الخسارة سيما وان الاهداف جاءت من ثلاث اخطاء وقع فيها الشرطة واستغلها الخصم".

وبين ان "الفريق وبعد ان تاخر بهدفين في الربع الاول من المباراة عاد من جديد وتمكنا من تنظيم الصفوف وتحصلنا على عدد جيد من الفرص لكن عجلة اللاعبين وغياب التركيز عنهم تسبب بضياعها وبالتالي ضياع نقاط المباراة".

وأضاف ان "لعبة كرة القدم هي لعبة الفوز والخسارة ويجب علينا تقبل الامر وتنظيم الصفوف والتحضير للمباريات المقبلة كوّن ان الخسارة ليست نهاية المطاف فالبطولة ما زالت في أيدينا سيما ونحن نتقدم بفارق ستة نقاط عن اقرب المنافسين وسنقاتل حتى الرمق الأخير لحصد اللقب".

وبهذه النتيجة تجمد رصيد الشرطة عند النقطة ٦٧ نقطة في صدارة الترتيب بفارق ٦ نقاط عن القوة الجوية الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد ٦١ نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع /الشرطة تتصدر ترتيب دوري الكرة الممتاز رغم خسارتها امام الصقور) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع /الشرطة تتصدر ترتيب دوري الكرة الممتاز رغم خسارتها امام الصقور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).