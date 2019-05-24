ريال مدريد.. جملة واحدة يرددها الجميع داخل غرفة الملابس

2019/05/24 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، الأسابيع الثلاثة الماضية، في عقد اجتماعات ثنائية مع لاعبي ريال مدريد، للحديث عن مستقبلهم داخل النادي.

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