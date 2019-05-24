القوات المشتركة تقتل 3 دواعش شمالي صلاح الدين

2019/05/24 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي، واستخبارات محافظة صلاح الدين، بإسناد من طيران الجيش، الجمعة، من قتل 3 عناصر من تنظيم داعش الإرهابي شمالي المحافظة.

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