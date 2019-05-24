2019/05/24 | 11:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسيت سيدة مجوهرات بقيمة 3.5 مليون يورو في طائرة كانت تقلها من بريطانيا إلى فرنسا، التي كانت موجهة للمغنية ريتا اورا الحاضرة في مهرجان كان السينمائي الدولي.وبحسب موقع “لوباريزيان”، وقع الأمر يوم 16 من شهر أيار/مايو الجاري، وكانت المعنية بالأمر مكلفة بنقل مجوهرات ثمينة بعث بها عدد من صانعي المجوهرات في المملكة المتحدة للمغنية الأمريكية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سيدة تنسى كنزاً من المجوهرات في طائرة مسافرين وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيدة تنسى كنزاً من المجوهرات في طائرة مسافرين) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيدة تنسى كنزاً من المجوهرات في طائرة مسافرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).