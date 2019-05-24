2019/05/24 | 11:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعد أن ارتفعت فوق 1280 دولارا في الجلسة السابقة في الوقت الذي دفعت فيه بيانات أمريكية ضعيفة الدولار لينزل من أعلى مستوى في عامين وأثارت مجددا آمالا بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي {البنك المركزي الأمريكي} أسعار الفائدة هذا العام.وبحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1283.21

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استقرار أسعار الذهب وكالة صدى الاعلام للانباء.

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