ضبط طائرة مسيرة داخل صهريج تهريب للنفط الخام في البصرة

2019/05/24 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبطت قوة امنية طائرة مسيرة داخل صهريج تهريب للنفط الخام في البصرة .

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