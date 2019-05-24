أمانة بغداد: الحفاظ على المواقع الأثرية والدينية ليس من اختصاصنا وحدنا

2019/05/24 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت أمانة بغداد، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن المواقع الأثرية والدينية.​

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