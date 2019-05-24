تربية الرصافة الاولى تعلن نتائج نتائج امتحانات الدراسة الابتدائية

2019/05/24 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لتربية بغداد / الرصافة الاولى نتائج الامتحانات العامة للدراسة الابتدائية للعام الدراسي 2018-2019.

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