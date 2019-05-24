كويكب يقترب من الأرض بسرعة رهيبة غداً

2019/05/24 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أن كويكباً يسمى 1999 KW4، يقترب من الأرض بسرعة رهيبة غدا السبت.ونقلت “سي بي إس نيوز” عن “ناسا” قولها أن “الكويكب مصنف من الصخور الفضائية الضخمة والأنواع النادرة، ويتحرك بسرعة 77248 كم/ساعة بالنسبة لسرعة الأرض”.وأوضحت الوكالة أن “الكويكب يصل إلى أقرب نقطة له من الأرض

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