الحشد ينتشر في النجف لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي {ع}

2019/05/24 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أستنفر اللواء الثاني بالحشد الشعبي قواته، اليوم الجمعة، إستعداداً للمشاركة بتأمين وخدمة الزائرين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف.وذكر بيان لوكالة الحشد ان “اللواء الثاني بالحشد الشعبي نشر مقاتليه منذ ساعات الفجر الاولى في مناطق متفرقة بمدينة النجف الاشرف، للمشاركة بعملية تأمين وحماية الزائرين، وتقديم مختلف الخدمات لهم، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام

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