2019/05/24 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت خلية مواجهة السيول، الجمعة، ازدياد الخزين المائي في البلاد إلى 55.48 مليار م3 .وذكرت الخلية في بيان تلقته/ المدار/ ان “الخزين المائي أزداد الى 55.48 مليار م3 بينما كان لنفس التاريخ من العام الماضي 17.39 مليار م3”.وأضافت أن “الفراغ الخزني في الثرثار وصل الى 16.97 مليار م3″، مبيناً أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخزين المائي يصل إلى 55.48 مليار م3 وكالة خطوة برس.

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