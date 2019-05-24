الحشد الشعبي ينتشر في النجف لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي (ع)

2019/05/24 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..أستنفر اللواء الثاني بالحشد الشعبي قواته، الجمعة، إستعداداً للمشاركة بتأمين وخدمة الزائرين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي عليه السلام بالنجف الأشرف.وذكر بيان لاعلام الحشد، تلقت وكالة /المعلومة/، نسخة منه، ان “اللواء الثاني بالحشد الشعبي نشر مقاتليه منذ ساعات الفجر الاولى في مناطق متفرقة بمدينة النجف الاشرف، للمشاركة بعملية تأمين وحماية الزائرين، وتقديم […]

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