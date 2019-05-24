نفط البصرة تتهم هذين النائبين بابتزازها وتعلن رفع دعوى قضائية ضدهما

2019/05/24 | 11:16

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بغداد اليوم- البصرة

اتهمت شركة نفط البصرة، الجمعة (24 ايار 2019)، النائبين زهرة البجاري، ونجاح المياحي، بابتزاز الشرك...





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