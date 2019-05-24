2019/05/24 | 11:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت محافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، عن استعدادها لزراعة محصول الشلب بواقع 211 ألف دونم في قضاء المشخاب الذي يشتهر بزراعة رز العنبر، وفق خطة زراعية معدة سلفاً لهذا المنتج خاصة بعد تحقيق ارقاما مميزة بإنتاج الحنطة والشعير في عموم المحافظة.وقال النائب عن محافظة النجف الاشرف فاضل الفتلاوي في تصريح صحفي، ان "محافظة النجف الاشرف شهدت زراعة أكثر من 35 إلف دونم في قضاء المشخاب فقط بالحنطة والشعير في حين ان أكثر من 250 إلف دونم في عموم النجف تم زراعتها بهذه المحاصيل، والانتاج المتوقع لهذه المحاصيل في المحافظة يقارب الـ 250 إلف طن".

وأضاف، ان "النجف والمشخاب على وجه الخصوص ستزرع 211 إلف دونم لمحصول الشلب ضمن الخطة الزراعية، حيث سيتم البدء بزراعة هذا المحصول يوم 12 حزيران، المقبل ليتم حصاده في 11 كانون الثاني من العام المقبل، حيث يواصل المزارعون عملهم لتهيئة الارض لزراعة الشلب من اجل انتاج رز العنبر".

وأشار الى، ان "الحكومة المركزية عملت على تسليم مستحقات الفلاحين بعد حصاد الحنطة، مما دفع عجلة الزراعة نحو الامام وشجع الفلاحين على مواصلة العمل في مجالهم الزراعي".



انتهى/ ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النجف تشهد ازدهارا في زراعة محصول الشلب) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النجف تشهد ازدهارا في زراعة محصول الشلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).