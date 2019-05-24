2019/05/24 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الحشد ينتشر في النجف لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي (ع)

أستنفر اللواء الثاني بالحشد الشعبي قواته، اليوم الجمعة، إستعداداً

للمشاركة بتأمين وخدمة الزائرين بمناسبة ذكرى شهادة الإمام علي عليه

السلام بالنجف الأشرف.

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "اللواء الثاني بالحشد الشعبي نشر

مقاتليه منذ ساعات الفجر الاولى في مناطق متفرقة بمدينة النجف

الاشرف، للمشاركة بعملية تأمين وحماية الزائرين، وتقديم مختلف

الخدمات لهم، بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع)".وأضاف، ان "الانتشار شمل المدينة القديمة وعدداً من تقاطعات الطرق

الرئيسة والطريق القوسي والخط الاستراتيجي، وحسب الخطة الأمنية،

بالاضافة لانتشارها في الشق الامني وابراج المراقبة في محور البادية

والخط الاستراتيجي، فضلا عن انتشارها في معظم مداخل المحافظة والطرق

المؤدية الى المنطقة المحيطة بالعتبة العلوية المقدسة ومقبرة وادي

السلام".يذكر ان استشهاد الامام علي عليه السلام يوافق الـ21 من شهر رمضان

من العام الهجري ويصادف هذا العام يوم الأثنين المقبل.

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