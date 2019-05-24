2019/05/24 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت الصحف البريطانية، الجمعة، أن رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي ستعلن اليوم “على الأرجح” استقالتها.وكتبت شبكة “بي بي سي” على موقعها الإلكتروني نقلا عن أعضاء في إدارة رئيسة الحكومة طلبوا عدم كشف هوياتهم: “تيريزا ماي ستعلن موعد رحيلها من داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة) صباح الجمعة”.وستلتقي رئيسة الوزراء المحافظة غراهام

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم… تيريزا ماي ستعلن استقالتها وكالة خطوة برس.

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