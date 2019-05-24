إدارة ترامب تريد بيع أسلحة للرياض عبر تجاوز الكونغرس

2019/05/24 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبيع أسلحة بقيمة نحو 7 مليارات دولار للسعودية والإمارات عبر تجاوز الكونغرس، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” يوم

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