عمرها 102 عاما وقتلت جارتها التسعينية بطريقة بشعة

2019/05/24 | 11:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق النيابة الفرنسية في قضية مثيرة للجدل، وهي الاشتباه في قيام امرأة (102 عاما) بقتل جارتها (92 عاما) داخل دار لرعاية كبار السن شمالي البلاد.

وعثر

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