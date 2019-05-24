الرئيس روحاني: شعبنا سيجعل الاعداء نادمين بالحرب الاقتصادية

2019/05/24 | 11:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الرئیس الایراني حسن روحاني ان الشعب الایرانی سیجعل الاعداء نادمین في الحرب الاقتصادیة مرة اخرى ایضا، مشددا القول نحن قادرون على هزیمة امیركا والكیان الصهیونی والرجعیة بالمنطقة من خلال الصمود والتلاحم والمقاومة.واشار الرئیس روحاني في كلمته امام الملتقى الوطني الثاني عشر لتكریم المضحین،اليوم الجمعة، الى ان حرب سنوات الدفاع المقدس الثماني كانت هجوما […]

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