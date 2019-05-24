العلماء يحددون مصدر المواد الكيميائية الغامضة المدمرة للأوزون

2019/05/24 | 11:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرت سنة بالضبط منذ أن أبلغ العلماء الأمريكيون عن طفرة غامضة في المواد الكيميائية المدمرة للأوزون، والمعروفة باسم مركبات “الكلوروفلوروكربون”.وفي خضم السعي لإصلاح ثقب الأوزون، حظر استخدام هذه المركبات منذ عام 1987، بموجب بروتوكول مونتريال الموقع عالميا، لكن اكتشاف انبعاثات لهذه المواد الكيميائية المحظورة، خلال العام الماضي، كان بمثابة مفاجأة صادمة للعلماء.وتمكن فريق دولي

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