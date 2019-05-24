وزير الخارجية يؤكد تطلع العراق لتعزيز التعاون مع النرويج في مختلف المجالات

2019/05/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم تطلع العراق لتعزيز التعاون مع الجانب النرويجي في مختلف المجالات .وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم الجمعة ، ان الحكيم التقى رئيسة وزراء النرويج ارنا سولبرج، وبحثا القضايا الإقليميّة، والدوليّة التي تحظى باهتمام البلدين، ودعا الحكيم إلى التنسيق، والتشاور حول تلك القضايا لتوحيد الرؤى والأفكار وُصُولاً إلى إيجاد حُلول […]

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