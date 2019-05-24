تعافي أسعار النفط بعد خسارة اسبوعية

2019/05/24 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..ارتفعت أسعار النفط ما يزيد عن واحد بالمئة ،الجمعة، لكنها تتجه صوب تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ بداية العام الجاري بعد أن تسبب ارتفاع المخزونات والقلق بشأن تباطؤ اقتصادي في انخفاضات كبيرة للخام في وقت سابق من الأسبوع.وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 68.65 دولار للبرميل مرتفعة […]

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