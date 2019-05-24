2019/05/24 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرتدي موظفون حكوميون ماليزيون زيا مدنيا ويتنكرون كطباخين ونوادل في مطاعم مقاطعة سيجامات، بهدف ضبط المسلمين الذين يفطرون في شهر رمضان.وتقوم مجموعة الموظفين تلك بمراقبة أكثر من 185 مطعما ومقهى في مقاطعة سيجامات، الواقعة في ولاية جوهور، حيث يملك بعضهم خبرات عالية في طهي الأكلات الشعبية اللذيذة، ما يؤهلهم العمل كطباخين متخفين.ويتميز هؤلاء “المخبرون”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقاطعة ماليزية تضع خطة لمعاقبة المسلمين المفطرين في رمضان وكالة صدى الاعلام للانباء.

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