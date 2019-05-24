السلطات التركية تعتقل عراقيين حاولوا العبور لاوروبا

2019/05/24 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أوقفت السلطات التركية ،الجمعة، 335 مهاجرا غير نظامي، خلال محاولتهم العبور إلى خارج تركيا بطرق غير قانونية، في ولاية أدرنة الحدودية مع بلغاريا واليونان.وذكرت وكالة الانباء التركية، أن “قوات الدرك وحرس الحدود ضبطت مجموعات مهاجرين غير نظاميين في مناطق مختلفة من الولاية.” ويحمل الموقوفون جنسيات بوركينا فاسو وليبيا واليمن وفلسطين ومصر وإيران […]

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