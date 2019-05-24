2019/05/24 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم وكالة “ناسا” الأمريكية أن ترسل العام المقبل الكائنات الحيوية المتناهية الصغر إلى الفضاء البعيد.وأفاد موقع “Space.com” الأمريكي،، بأن خبراء “ناسا” يعملون على تصميم مسبار” BioSentinel ” الفضائي بوزن 14 كيلوغراما سيحمل على متنه إلى المدار الشمسي خلايا فطر الخميرة من نوعين سيكون أحدهما أكثر مقاومة للإشعاع من الآخر.ويتوقع إطلاق المسبار الصغير في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تعتزم إرسال فطر الخميرة إلى الفضاء البعيد وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ناسا تعتزم إرسال فطر الخميرة إلى الفضاء البعيد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ناسا تعتزم إرسال فطر الخميرة إلى الفضاء البعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).