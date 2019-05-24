مقرب من زعيم التيار الصدري حضور الصدر الى ساحة التحرير اليوم

2019/05/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المقرب من الصدر ، ولسان حاله في وسائل التواصل الاجتماعي ، صالح العراقي ان، الحديث عن حضور الصدر الى ساحة التحرير " عارٍ عن الصحة".

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