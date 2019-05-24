2019/05/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الجمعة، ارتفاع الخزين المائي الى 55.48 مليار م3 ، بحسب خلية مواجهة السيول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية مواجهة السيول: ارتفاع الخزين المائي بالمحافظات إلى 55.48 مليار م3) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية مواجهة السيول: ارتفاع الخزين المائي بالمحافظات إلى 55.48 مليار م3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).