برهم صالح يزور عمان لساعات ويلتقي العاهل الاردني

2019/05/24 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس الجمهورية برهم صالح مساء امس العاصمة الاردنية والتقى العاهل الاردني عبد الله الثاني .

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